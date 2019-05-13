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В США суд отклонил иск нефтяных компаний против Казахстана

Экономика

Общая сумма иска составляла $180 млн

В США суд отклонил иск нефтяных компаний против Казахстана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Нур-Султан, 13 мая 2019, 08:47 — REGNUM  Иск нескольких нефтедобывающих американских компаний в отношении министерства энергетики Казахстана отклонил окружной суд США по округу Колумбия, сообщили 13 мая в пресс-службе министерства.

Отмечается, что общая сумма иска составляла $180 млн. В министерстве уточнили, что в иске американских компаний предъявлялись претензии к нарушению договоров на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Арысь и Арал.

Кроме того, компании США заявили о нарушении своих прав по договору между США и Казахстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций. Представители компаний также жаловались на искажение фактов и халатность.

Напомним, в декабре 2010 года против Казахстана иск в суд подали Turan Petroleum, Inc. (штат Делавэр), Energyfund, Inc. (округ Колумбия) и Trustees for Trek Resources, Inc. (штат Невада).

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Политическая жизнь Казахстана
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