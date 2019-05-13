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Омские банкиры и страховщики в 2018 году заплатили налогов на 12% больше

Экономика

Всего за год организации перечислили в ФНС России 4,1 млрд рублей

Омские банкиры и страховщики в 2018 году заплатили налогов на 12% больше
Иллюстрация: Selfcreation.ru
Налог

Омск, 13 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Объём поступлений от налогоплательщиков Омской области по отрасли «Деятельность финансовая и страховая» составил 4,1 млрд рублей, что на 12% превышает показатель предыдущего года, сообщает 13 мая пресс-служба Федеральной налоговой службы России.

«Доля этой отрасли в общем объеме поступлений от налогоплательщиков Омской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 2,4%», — говорится в сообщении.

В ФНС отметили, что крупнейшими налогоплательщиками региона по отрасли стали Сбербанк, РайффайзенБанк, ОТП Банк, Банк ВТБ, а также Центральный Банк России.

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