Белоруссия продолжит работу с МВФ для привлечения кредита

Минск, , 08:39 — REGNUM Правительство Белоруссии продолжит в 2019 году обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) возможные точки сближения для заключения в будущем кредитного соглашения, заявил министр экономики страны Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, тема повышения тарифов ЖКХ и приватизации государственных корпораций на переговорах больше не поднимается. Министр отметил, что был учтен «негативный опыт МВФ на Украине, где резкое повышение тарифов породило сильный кризис неплатежей».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Белоруссии надеялись взять в долг $3 млрд под 2,28% на срок десять лет. Вместе с тем в МВФ констатировали недостаточное присутствие Белоруссии на внешних товарных и финансовых рынках, рекомендовав диверсифицировать внешнеэкономическую деятельность.

По мнению экспертов фонда, усиление геополитической напряженности окажет негативное влияние на белорусскую экономику, которая очень тесно экономически связана с Россией и зависит от финансовой поддержки Москвы.

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