Продажи автомобилей сегмента Luxury с пробегом в РФ выросли на 6,5%

Москва, , 08:29 — REGNUM Объем вторичного рынка люксовых машин по итогам первых трёх месяцев 2019 года вырос на 6,5%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным агентства, за январь-март 2019 года было продано 392 единицы подержанных люксовых автомобилей.

Немецкий автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class в первом квартале 2019 года стал бестселлером на вторичном рынке люксовых машин. Всего за этот период было реализовано 148 экземпляров немецкой модели. На эту модель пришлось около 38% от общего объема рынка люксовых авто с пробегом.

На втором месте с результатом в 130 машин расположилась марка Bentley. Тройку лидеров замыкает Maserati. Авто итальянской марки приобрели 44 покупателя.

Также в первом квартале в России было перепродано 37 автомобилей Rolls-Royce, 19 машин Lamborghini, 12 единиц — Ferrari и два авто Aston Martin.

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