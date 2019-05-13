General Motors отзывает 7779 автомобилей с рынка Китая

Пекин, , 08:18 — REGNUM Совместное предприятие шанхайского автопроизводителя SAIC Motor и американской General Motors под названием SAIC-GM отзывает с китайского рынка 7779 автомобилей в связи с неисправностью электронного усилителя руля, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

В число неисправных автомобилей вошли 16 импортных автомобилей Chevrolet Camaro, которые были произведены в период с 21 ноября 2016 года по 4 мая 2017 года, а также 7763 произведённых в Китае Cadillac ATS-L, произведенных с 14 сентября 2016 года по 18 сентября 2017 года, сообщили в Администрации рыночного регулирования КНР.

Как стало известно, в экстремальных ситуациях электроника может дать сбой, что повышает риски безопасности на дороге. Компания заменит дефектные запчасти бесплатно. Отзыв стартует 20 июня текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Shanghai General Motors Wuling (SGMW) также отзывает 19 680 автомобилей с рынка Поднебесной из-за неисправности программного обеспечения электроники.

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