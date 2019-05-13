Компания SGMW отзовет с китайского рынка 19 680 автомобилей Baojun 560

Шанхай, Китай, , 08:08 — REGNUM Компания Shanghai General Motors Wuling (SGMW) отзовет начиная с 5 июня с китайского рынка 19 680 автомобилей в связи с проблемным программным обеспечением электронного блока управления двигателем, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Дефектные автомобили включают в себя автомобили модели Baojun 560, произведенные с 29 июня 2017 года до 30 ноября 2017 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Пружинный демпфер трансмиссии данных автомобилей страдает от аномальных нагрузок из-за дефекта программного обеспечения электронного блока управления двигателем, что, в свою очередь может привести к снижению выходной мощности в ряде случаев.

В SGMW сообщили, что все неисправные запчасти и программное обеспечение будут бесплатно заменены.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Volvo Automobile Sales (Shanghai) Co., Ltd. также отзывает с китайского рынка 6 223 автомобилей модели XC90 в связи с дефектом ряда комплектующих деталей.

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