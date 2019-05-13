Студенты АлтГТУ посетили производство растительного масла

Барнаул, , 08:03 — REGNUM Первокурсники-технологи Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. И. И. Ползунова посетили с экскурсией и практическими занятиями крупнейшее в Сибири предприятие по производству растительного масла, сообщает 13 мая пресс-служба вуза.

«Ежегодно студенты-пищевики кафедры МАПП посещают с экскурсиями 40−45 лучших пищевых и машиностроительных предприятий Алтайского края. Там они проводят практические и лабораторные работы, проходят производственные практики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита представители предприятия рассказывали будущим технологам о возможностях трудоустройства и прохождении практики. Сотрудники кадровой службы организации проинформировали студентов о востребованных вакансиях, условиях труда и о дополнительных гарантиях для молодых специалистов.

Такая совместная деятельность, пояснили в вузе, позволяет получать студентам не только теоретическую, но и практическую подготовку. Выпускники становятся востребованными на рынке труда. К примеру, в 2018 году АлтГТУ получил более 400 заявок на студентов-пищевиков со всей страны.

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