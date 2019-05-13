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В трёх округах Москвы с 15 мая ограничат движение транспорта

Экономика

В связи с инженерными работами

В трёх округах Москвы с 15 мая ограничат движение транспорта
Иллюстрация: Torange.biz
Ремонт дороги

Москва, 13 мая 2019, 08:02 — REGNUM  В Москве в трёх административных округах — Центральном, Западном и Северном — с 15 мая ограничат движение транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Движение на нескольких улицах будет ограничено в связи с инженерными, строительными и другими работами. Ремонтные работы в зависимости от объёма продлятся до 1 августа.

Также с 14 по 19 мая перекроют движение в Благовещенском переулке. Здесь пройдут работы по благоустройству. Объехать перекрытый участок можно будет по Тверской улице.

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Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы периодически перекрывают движения из-за различных праздничных мероприятий.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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