Компания Volvo отзывает 6 223 автомобилей XC90 с китайского рынка

Пекин, , 07:59 — REGNUM Компания Volvo Automobile Sales (Shanghai) Co., Ltd. отзовет 6 223 автомобилей с китайского рынка из соображений безопасности, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Отзыв коснется автомобилей Volvo модели XC90, включая импортированные в Китай, произведенных в период с 27 августа 2014 года по 24 апреля 2016 года, говорится в заявлении Государственной администрации КНР по рыночному регулированию.

Он вызван дефектами системы охлаждения двигателя, в связи с которыми могут происходить утечки хладагента, вызывая риск возгорания двигателя. Компания заменит дефектные детали на новые бесплатно. Отзыв стартует с 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Changan Ford Automobile Co. Ltd намерена отозвать с китайского рынка 19 070 автомобилей в связи с дефектными стартерами.

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