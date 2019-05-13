Производство автобусов в Казахстане выросло в 7 раз

Нур-Султан, , 08:00 — REGNUM Автопроизводители Казахстана произвели автотранспортные средства, полуприцепы и троллейбусы по итогам первого квартала 2019 года на общую сумму 6,5 млрд тенге ($17,1 млн), что на 42,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 мая сообщил аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период автопроизводители Казахстана выпустили 8822 единицы транспортных средств, что на 30% больше, чем годом ранее. Производство легковых автомобилей выросло на 27,9%, до 8,3 тыс. единиц, грузовых автомобилей — на 15,8%, до 205, прицепов и полуприцепов — на 60,6%, до 151. Производство автобусов выросло в 6,8 раз, до 149 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года автопроизводители Казахстана выпустили 5,6 тыс. автомобилей, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство автомобилей в Казахстане выросло на 35%