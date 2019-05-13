Китайский автогигант BYD отчитался о падении продаж бензиновых автомобилей

Пекин, , 07:52 — REGNUM Лидирующий китайский автопроизводитель автомобилей на новых источниках энергии BYD продал в апреле 2019 года 24 011 единиц «зеленых» автомобилей, что на 13 918 больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Сильный рост продаж был подстёгнут ростом спроса на экологический пассажирский транспорт. Всего было продано 16 116 таких автомобилей за указанный месяц против 5 657 в апреле 2018 года.

За первые четыре месяца 2019 года продажи автомобилей компанией BYD в общей сложности составили 97 183 единиц, что на 123,13% больше, чем за тот же период 2018 года.

Всего в апреле компанией было продано 13 828 бензиновых транспортных средств, что значительно ниже относительно 23 445 единиц в апреле 2018 года. Общие продажи бензиновых автомобилей за первые четыре месяца также упали на 44,85%.

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