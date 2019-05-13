Зарплата работников промышленности в Казахстане за год выросла на 9,2%

Нур-Султан, , 07:47 — REGNUM Среднемесячная заработная плата работников промышленной отрасли в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составила 243,8 тыс. тенге ($642), что на 9,2% больше, чем годом ранее. Об этом 13 мая сообщил аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Реальные располагаемые доходы работников промышленности за отчетный период выросли на 4%. В горнодобывающем секторе среднемесячная зарплата составляет 401,1 тыс. тенге ($1056).

В обрабатывающей промышленности этот показатель вырос за год на 9,9%, до 189,2 тыс. тенге ($498). В сфере электроснабжения зарплаты составляют 157,4 тыс. тенге ($414), в сфере водоснабжения — 118,1 тыс. тенге ($311).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане составила 168,5 тыс. тенге ($444 по курсу на 6 мая), что на 10,5% больше, чем годом ранее.

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