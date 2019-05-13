Экспорт товаров из Южной Кореи снижается шестой месяц подряд — СМИ

Сеул, , 07:29 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 мая составил $13 млрд, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Известно, что экспорт полупроводниковой продукции сократился на 31,8%, автомобильных запчастей — на 11,2%, жидкокристаллических экранов — на 48,3%, с другой стороны, экспорт нефтепродуктов увеличился на 10,5%, а легковых автомобилей — на 17,5%.

Экспорт товаров в Китай сократился на 16,2%, в США — на 2,8%, в страны Ближнего Востока — на 30,3%. Однако экспорт в страны Европейского союза, напротив, увеличились на 0,4%, а во Вьетнам — на 29,9%, в Японию — на 13,1%.

Известно, что экспорт страны падал на протяжении пяти месяцев подряд с декабря 2018 года.

Импорт за первые десять месяцев увеличился на 7,2%, до $15,2 млрд. В частности, на 16,8% увеличился импорт сырой нефти, на 25,4% — полупроводников, на 13,4% — газа. С другой стороны, импорт легковых автомобилей сократился на 5,8%, оборудования для производства полупроводников — на 47,1%.

Кроме того, импорт из Китая увеличился на 7,9%, из стран Ближнего Востока — на 27,1%, из США — на 28,9%, из Вьетнама — на 14,9%, однако импорт из стран Европейского союза сократился на 12,2%, из Японии — на 29,2%, из Тайваня — на 6%.