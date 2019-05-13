СГК приступила к реконструкции крупной тепломагистрали в Барнауле

Барнаул, , 07:29 — REGNUM Подрядчики Сибирской генерирующей компании (СГК) приступили к реконструкции крупной тепломагистрали в Барнауле. Уже в следующем отопительном сезоне жители барнаульского поселка Южный будут получать тепло от ТЭЦ-3, а не от котельной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе во связям с общественностью компании.

«Ещё год назад южане платили за тепло больше, чем 90% жителей города. Дело в том, что у котельных стоимость производства тепловой энергии выше, чем у ТЭЦ. В ноябре 2018 года ситуация изменилась: СГК стала единой теплоснабжающей организацией для практически всего Барнаула, и цена на тепло для всех стала единой. Но жители поселка так и продолжали отапливаться от котельной. В этом году ситуация изменится», — отметили в СГК.

По словам энергетиков, чтобы переключить Южный с котельной (Лесной тракт, 75), расположенной в ленточном бору, на мощности ТЭЦ-3, необходимо реконструировать уже существующую магистральную тепловую сеть (она ведет от ТЭЦ-3 в направлении поселка) и увеличить ее пропускную способность. Помимо этого, потребуется построить один новый участок трубопровода.

«Теплосеть, попавшая под реконструкцию, начинается на пересечении улиц Попова и Трактовая, тянется вдоль улицы Трактовая, проезда Южный. Там СГК поменяет: 605,5 метра трубопровода диаметром 500 мм на 700 мм; 996,6 метра трубопровода диаметром 350 мм на 600 мм; 428,6 метра трубопровода диаметром 300 мм на 600 мм В общей сложности техперевооружение коснется участка протяженностью 2 км 30 метров. А это более 4 км новых труб (параллельно будут идти два трубопровода — «подача» и «обратка»).

Далее начнется строительство 3,8 км теплотрассы до котельной «Ротор». Для этого специалисты проложат 7,6 км труб диаметром 500 мм. Финальной точкой в этом проекте станет строительство центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды», — пояснили энергетики.

Таким образом, чтобы жители поселка Южный смогли получать надежное и качественное тепло от Барнаульской ТЭЦ-3, СГК проложит 11,6 км новых труб, которые выстроятся в теплотрассу протяженностью 5,8 км. Инвестиции в этот проект составят 858 млн рублей.

Известно также, что при строительстве и реконструкции в СГК будут использовать трубы, изготовленные двумя крупнейшими производителями в России — Челябинским трубопрокатным заводом и Трубной металлургической компанией. Они соответствуют ГОСТ. Толщина их стенки зависит от диаметра.

«Так, например, у трубы диаметром 630 мм толщина стенки 9 мм, 720 мм — 9 мм соответственно. На все трубопроводы будет нанесена теплоизоляция — ППМ, а также предизолированные трубы в ППУ изоляции с покрытием из оцинкованной стали.

В местах техперевооружения теплосеть будет проложена под землей, так же, как и сейчас. На участках нового строительства ее построят бесканально в подземном исполнении, и в воздушном исполнении, над землей на низких и высоких опорах», — подчеркнули в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работы выполняют три подрядные организации: ООО «Барнаултеплосетьремонт» ООО «Регионэнергострой» ООО «Строитель». СГК уже имеет успешный опыт работы с этими подрядчиками, а они, в свою очередь, имеют большой опыт аналогичных работ. В реконструкции будет задействовано более 150 специалистов и 46 единиц различной техники.