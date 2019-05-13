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Инфляция в Уганде и Кении ускорилась — СМИ

Экономика

Ситуацию спровоцировали неблагоприятные погодные условия

Найроби, 13 мая 2019, 07:24 — REGNUM  Уганда и Кения пострадали от возросшей стоимости жизни, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на информацию, выпущенную статистическими бюро обеих стран.

К апрелю 2019 года в инфляция в Кении значительно возросла и достигла наибольшего за 19 месяцев значения. В апреле 2018 года инфляция составляла 4,35%, в апреле 2019 года — 6,58%. Причиной стали тяжелые погодные условия и повышение стоимости топлива.

В Уганде инфляция возросла с 3% в марте 2019 года до 3,5% в апреле. Рост был спровоцирован увеличившимися ценами на топливо и продовольствие.

Финансовая консалтинговая компания StartLink, специализирующаяся на Африке, сообщает, что неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать дальнейший рост инфляции.

«Устоявшаяся погода может привести к повышению цен на продовольствие и оказать давление на инфляцию», — сообщается в докладе StartLink.

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Инфляция
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