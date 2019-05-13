Казань, Татария, , 05:28 — REGNUM

Главное управление МЧС России по РТ обратилось с иском к ООО «Фон», требуя Арбитражный суд Татарии определить его долю как участника инвестиционного договора на три объекта незавершенного строительства, входящих в состав печально известного долгостроя ЖК «МЧС». Помимо этого, от компании, входящей в группу «Фон», создатель которой Анатолий Ливада проходит фигурантом уголовного дела о крупном хищении средств дольщиков, требуют признать за Российской Федерацией права собственности на эти объекты, обязать передать проектно-сметную и техническую документацию к указанным объектам и взыскать свыше 219 млн рублей убытков. Иск к производству пока не принят, суд предложил истцу до 22 мая 2019 года устранить недочёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Анатолий Ливада — создатель холдинга «Фон» — является фигурантом уголовного дела о хищении 2,3 млрд рублей у более чем 3,2 тыс. дольщиков различных объектов. Компании, что входили в состав группы, на сегодня достроили не все дома. В числе недостроев и ЖК «МЧС», который был запланирован как пять монолитно-кирпичных домов высотой от 7 до 18 этажей, относящихся к эконом-классу, при 6−18 секциях в зданиях комплекса. Часть домов так и осталась недостроенной, когда у компании начались финансовые проблемы. Дольщики несколько лет добиваются возврата средств или достройки квартир.

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Иск к ООО «Фон» ГУ МЧС России по РТ подало 23 апреля 2019 года, в деле третьими лицами участвуют Управление Росреестра по РТ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РТ и Ульяновской области.

Иск из-за недочётов оставили без движения до 22 мая 2019 года. В частности, истец не приложил документы, подтверждающие направление иска ответчику, а также «материалы дела не содержат расчета убытков, а по имеющимся в материалах дела документам невозможно определить, каким образом рассчитана данная сумма».

Истец в своём иске требует определения «доли участника инвестиционного договора — Главного управления МЧС России по Республике Татарстан на имущество, состоящее из следующих объектов незавершенного строительства: дом №2 — 40% готовности, стоимость завершенных строительно-монтажных работ составляет 471 600 000 рублей; дом №3 — 5% готовности, стоимость — 65 350 000 рублей; дом №4 — 3% готовности, стоимость — 39 210 000 рублей», признания «за Российской Федерацией права собственности на указанные объекты», а также обязания «передать проектно-сметную и техническую документацию к указанным объектам, о взыскании убытков в размере 219 773 864 рублей».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фон» учреждено 13 февраля 1995 года, его единственный участник — Анатолий Ливада. В Арбитражном суде Татарии имеется ряд не до конца рассмотренных исков о банкротстве ООО «Фон».