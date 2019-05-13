Утечки воды, тепла, ветхие сети и перерасход ресурсов: ЖКХ Татарии

Казань, , 04:50 — REGNUM В Татарии по итогам 2018 года теплопотери составили 6,4% от поданного в сеть тепла, а в замене нуждались 30,4% от общей протяжённости тепловых сетей, при этом большая часть из них — это ветхие сети, из которых за год заменить удалось менее 10%. Также высокий процент износа имеют и сети водоснабжения — 31,6% от общей протяжённости, что привело к существенным потерям воды — 13,5% от общего объёма водоподачи. Татарстанстат подвёл итоги 2018 года для системы ЖКХ республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За теплоснабжение в Татарии на 1 января 2019 года отвечают 2063 источника теплоснабжения, отпускающего теплоэнергию населению и бюджетофинансируемым организациям, что меньше чем годом ранее, когда их было 2093. По итогам 2018 года было отпущено 42 425,6 тыс. Гкал против 41 038,3 тыс. Гкал за год до того. Потери тепловой энергии росли — с 2320,4 тыс. Гкал в 2017 году до 2881,4 тыс. Гкал в 2018 году, то есть прирост составил 24,2%. Относительно объёма тепла, поданного в сети, потери были 6,4% против 5,4% в 2017 году.

«Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составила 924,4 км (или 30,4% от общей протяжённости), из них 786,2 км — ветхие сети. За 2018 год было заменено 78,1 км сетей, из них 66,7 км — ветхих», — уточняется в докладе органов статистики.

Обеспеченность газом в 2018 году росла — к концу года было газифицировано уже 1488,5 тыс. квартир против 1471,6 тысячи годом ранее. Протяжение уличной газовой одиночной сети также стало немногим больше — 36,3 тыс. км против 36 тыс. км, из которых 8,4 тыс. км (23,2%) приходилось на городскую местность, а 27,9 тыс. км (76,8%) — на сельскую местность.

В сфере водоснабжения не всё гладко. На 2018 год в замене нуждались 31,6% или 5,8 тыс. км водопроводных сетей, из которых 31,1% водоводов (протяжённость 1 тыс. км), 32,8% уличной водопроводной сети — 4,2 тыс. км и 25,8%, или 0,6 тыс. км, внутриквартальной и внутридворовой сети. Наиболее существенен износ уличных водопроводных сетей в Елабуге, где в замене нуждается 85,1% уличной водопроводной сети, Чистополе — 60,7% и Казани — 58,3%. Расход воды на жителя в сутки в 2018 году в среднем составил 119,4 литра, а потери и утечка воды были на уровне 13,5% против 12,4% годом ранее.

Фактический уровень возмещения населением затрат за предоставленные услуги ЖКХ, который рассчитан как отношение фактической оплаты (с учётом долгов) к стоимости предоставленных услуг по экономически обоснованным тарифам, в 2018 году составил 85,8%.