Университет Казани потратит на услуги гардероба почти 5 млн

Казань, , 04:27 — REGNUM Обслуживание гардеробов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» обойдётся почти в 5 млн рублей. За эту сумму победитель тендера должен будет осуществлять услуги до 15 мая 2020 года и до 30 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выбрать победителя должны 28 мая 2019 года. В техзадании уточняется, что услуга по спортивному блоку (гардероб верхней одежды) должна быть оказана с 1 сентября 2019 года по 15 мая 2020 года тремя сотрудниками в период с 7:00 до 23:00. Таким образом, услуга должна составить 1488 часов в месяц. Также этими же датами ограничено оказание услуги в гардеробе концертного блока, где должны быть шесть сотрудников, работающие с 8:00 до 17:00 и с 16:30 до 22:30. Общий объём услуг по этому сегменту должен составить 1209 часов. Обслуживание гардероба с душевыми в спортблоке завершается 30 июня 2020 года. Количество часов в месяц — 2480.

«Сроки оказания услуг — с 01.09.2019 года по 30.06.2020 года. Цена за единицу услуги — 478 351,3 рублей/месяц», — уточняется в техзадании и добавляется, что «в целях предоставления качественных услуг исполнитель обеспечивает ежедневное, включая субботу и воскресенье, присутствие на объектах заказчика персонала в количестве 14 единиц».

Таким образом, услуги гардероба в течение десяти месяцев в целом обойдутся вузу в 4 783 513 рублей.