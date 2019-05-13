Польша пока не собирается переходить на евро

Варшава, , 03:43 — REGNUM Переход Польши на европейскую валюту возможен после достижения её экономикой уровня Германии. Об этом заявил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщают «Вести».

Пока отказываться от злотого Варшава не будет, пояснил политик. Это возможно, когда экономика Польши достигнет того же уровня, который сейчас существует в Германии.

Злотый является для польской экономики своего рода защитой от «потрясений», которые происходят в условиях рынка. Именно национальной валюте Польша обязана экономическими успехами, добавил Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 65% поляков не хотят введения евро согласно соцопросам. Жители Польши опасаются, что после вступления в еврозону в стране вырастут цены.

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