Правила получения детских пособий в России изменились

Москва, , 11:49 — REGNUM С сегодняшнего дня, 12 мая, в Российской Федерации изменились правила получения пособий на детей.

Отныне территориальная привязка подачи заявления на получение пособий при рождении первого и второго ребенка отменяется. Теперь заявление на получение пособий при рождении первого и второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы.

Напомним, что ранее пособия выдавались только по месту постоянно регистрации.

При этом с сегодняшнего дня также не нужна и временная регистрация при подаче заявления на пособие при рождении ребенка.