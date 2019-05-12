Воскресенье, 12 Мая 2019 года
12:30:30 МСК

Правила получения детских пособий в России изменились

Экономика

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 12 мая

Москва, 12 мая 2019, 11:49 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 12 мая, в Российской Федерации изменились правила получения пособий на детей.

Отныне территориальная привязка подачи заявления на получение пособий при рождении первого и второго ребенка отменяется. Теперь заявление на получение пособий при рождении первого и второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы.

Напомним, что ранее пособия выдавались только по месту постоянно регистрации.

При этом с сегодняшнего дня также не нужна и временная регистрация при подаче заявления на пособие при рождении ребенка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные услуги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить