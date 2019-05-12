Губернатор Евгений Куйвашев пригласил китайских инвесторов на Урал

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил инвестиционный потенциал региона на деловом форуме IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. Деловое мероприятие собрало представителей 150 стран мира.

«Мы стабильно входим в десятку регионов, суммарно обеспечивающих больше половины всего объема отгруженной промышленной продукции страны. Сегодня происходит качественный ребрендинг Свердловской области. От типичного «старопромышленного» региона мы переходим к облику современной, открытой, инвестиционно привлекательной территории. За последние 5 лет на территории региона введены в эксплуатацию свыше 30 новых современных производств, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами», — рассказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что для Свердловской области Китай — важный стратегический партнер в высокотехнологичных отраслях: машиностроении, приборостроении, электронике и химическом производстве. «Сегодня мы готовы выходить на новый уровень сотрудничества с Китаем. Можем предложить китайским компаниям принять участие в создании совместных производств в автомобиле‑ и станкостроении, выпуске строительной техники, а также в сфере медицины, логистики и других отраслях», — обозначил глава Среднего Урала.

Среди преимуществ для иностранных кампаний Евгений Куйвашев назвал меры господдержки, наличие развитой инфраструктуры, прямое авиасообщение между Екатеринбургом, Харбином и Пекином.

Напомним, делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в составе официальной и деловой миссии Уральского федерального округа под началом полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова с 10 по ‪13 мая‬ принимает участие в работе IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в китайском городе Сиане.

«Для Уральского федерального округа большая честь представлять нашу страну на этом форуме и выполнить поручение президента России по налаживанию сотрудничества между нашим странами. Урал один из ключевых промышленных регионов России где присутствуют все отрасли, характерные для нашей страны. Здесь и газодобыча, и переработка углеводородов, и металлургия, и машиностроение, агро‑ и электропромышленные отрасли. Более того, Урал находится в самом центре экономического пояса Шелкового пути, который соединяет всю большую Евразию», — отметил на деловом форуме Николай Цуканов.