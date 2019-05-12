Трое граждан РФ попали в Топ-10 самых богатых жителей Великобритании

Лондон, , 08:58 — REGNUM Трое российских граждан вошли в Top-10 богатейших людей Великобритании. Ежегодный рейтинг британских богачей публикует газета Times.

По данным рейтинга этой газеты, трое российских бизнесменов — Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман вошли в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании.

Усманов в этом рейтинге снова занял восьмую строчку. Его состояние Times оценивает в 11,339 млрд фунтов стерлингов. Это на 783 млн фунтов больше, чем в 2018 году. Известно, что Усманов является крупнейшим бенифициаром USM Holdings, который, в свою очередь, контролирует такие активы, как «Металлоинвест», «Мегафон» и долю в Mail.Ru Group.

Рома Абрамович поднялся в рейтинге с 13-й на 9-ю строчку. Стоимость активов Абрамовича по оценкам издания увеличилась на 1,8 млрд фунтов стерлингов и достигла отметки в 11,221 млрд фунтов. Абрамович продолжает владеть футбольным клубом «Челси», а также является владельцем 62,74% акций кипрской компании Lanebrook, которая, в свою очередь, контролирует металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман в этот рейтинг попал впервые. Он занял 10-е место. Его состояние оценивается в 10,9 млрд фунтов стерлингов.

Первую строчку рейтинга самых погатых налоговых резидентов Великобритании заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group. Их состояние оценивается в 22 млрд фунта стерлингов.