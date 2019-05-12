В IDC прогнозируют рост расходов на рынке информационных технологий

Бостон, США, , 08:40 — REGNUM Потребительские расходы на глобальном рынке информационных технологий в 2019 году достигнут $1,32 трлн. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Согласно прогнозу IDC, потребительский рынок информационных технологий в 2019 году вырастет на 3,5%. Ожидается, что в ближайшие 4 года средний годовой рост рынка составит около 3%.

Отмечается, что подавляющая часть потребительских расходов (96%) придётся на персональные вычислительные устройства, мобильные телефоны и услуги мобильной связи. Оставшаяся часть — на новые технологии, включая гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, потребительские беспилотники, роботизированные системы, устройства для «умного дома» и носимые устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте аналитики IDC представили прогноз, согласно которому мировые поставки смартфонов в 2019 году сократятся на 0,8% в годовом исчислении.

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