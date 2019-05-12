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Правительство выделило 450 млн рублей пострадавшему от пожаров Забайкалью

Экономика

Деньги пойдут на строительство и покупку жилья для погорельцев

Правительство выделило 450 млн рублей пострадавшему от пожаров Забайкалью
Алексей Протопопов. Погорельцы. 1883

Москва, 12 мая 2019, 03:02 — REGNUM  Субсидия в размере 450 млн рублей выделена Забайкальскому краю из резервного фонда правительства РФ в связи с пожарами в регионе. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликована на сайте правительства.

Средства предназначены для обеспечения жильем граждан, утративших жилые помещения в результате весенних степных пожаров. Речь идет о владельцах жилья и о нанимателях по договорам социального найма.

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Деньги пойдут на строительство и покупку жилья для людей, которые будут признаны пострадавшими от пожаров, говорится в пояснении к документу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая врио губернатора Забайкалья Александр Осипов пообещал до 15 октября обеспечить погорельцев жильем. Он отметил, что в конце апреля в регион поступили 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.

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Степные пожары в Забайкалье весной 2019 года
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