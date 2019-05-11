Президент Таджикистана: инвесторам мешают бюрократия и проверки

Душанбе, , 12:25 — REGNUM Привлечению инвесторов в Таджикистан препятствуют необоснованные проверки госорганов и бюрократия. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой налоговой, таможенной и банковской сфер страны, сообщает агентство «ТаджикТА».

Глава государства выразит озабоченность тем, что инвесторы сталкиваются с бюрократической и высокозатратной системой получения разрешений и лицензий.

Рахмон добавил, что инвесторы все еще не имеют доступа к необходимым данным об инвестиционном климате, возможностях и приоритетных проектах в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансового сектора страны выразил обеспокоенность ростом коррупции в министерстве финансов республики.

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