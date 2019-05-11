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В Таджикистане планируют улучшить механизм предоставления налоговых льгот

Экономика

10 мая президент Таджикистана Эмомали Рахомн встретился с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сфер страны

Душанбе, 11 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил усовершенствовать механизм предоставления налоговых и таможенных льгот, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что совершенствование механизма позволит правильно планировать доходную и расходную части бюджета, а также устранять коррупционные факторы.

Рахмон добавил, что механизм и сроки предоставления льгот, а также их статистический учет — не упорядочены. По его словам, обеспечение эффективности системы льгот влияет на качество государственного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент Таджикистана Эмомали Рахомн встретился с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сфер страны. Глава государства выразил обеспокоенность ростом коррупции в министерстве финансов.

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Экономика Таджикистана
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