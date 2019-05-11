Президент Таджикистана обеспокоился ростом коррупции в минфине

Душанбе, , 11:43 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность ростом коррупции среди сотрудников министерства финансов, налогового комитета и таможенной службы республики. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе главы государства.

Президент республики встретился с работниками фискальных служб. По его словам, за последние десять лет агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией выявило финансовый ущерб на сумму 45 млн сомони ($4,7 млн).

Рахмон добавил, что с 2009 года в отношении 500 сотрудников финансовой, налоговой и таможенной сфер были осуществлены дисциплинарные меры наказания, в том числе 57 работников были уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, самым коррумпированным государственным органом являются министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

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