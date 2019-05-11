Суббота, 11 Мая 2019 года
11:54:13 МСК

Президент Таджикистана обеспокоился ростом коррупции в минфине

Экономика

С 2009 года финансовый ущерб составил $4,7 млн

Душанбе, 11 мая 2019, 11:43 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность ростом коррупции среди сотрудников министерства финансов, налогового комитета и таможенной службы республики. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе главы государства.

Президент республики встретился с работниками фискальных служб. По его словам, за последние десять лет агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией выявило финансовый ущерб на сумму 45 млн сомони ($4,7 млн).

Рахмон добавил, что с 2009 года в отношении 500 сотрудников финансовой, налоговой и таможенной сфер были осуществлены дисциплинарные меры наказания, в том числе 57 работников были уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, самым коррумпированным государственным органом являются министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Читайте также: В Таджикистане назвали самое коррумпированное министерство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить