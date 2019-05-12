Исламабад, Пакистан, , 10:00 — REGNUM

Всепакистанская ассоциация экспортеров, импортеров и торговцев фруктов и овощей сообщила о значительном сокращении урожая манго — одного из главных экспортных фруктов страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в 2019 году в Пакистане ожидают собрать на 30% меньше манго, чем в прошлом году. В среднем, в южноазиатской стране собирают 1,8 миллионов тонн манго, однако в этом году производители смогут получить лишь 1,2 миллиона. Ухудшившиеся показатели затруднят выполнение цели Ассоциации — вывезти за рубеж 100 тысяч тонн фрукта, на 25 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Согласно данным Ассоциации и министерства сельского хозяйства, сокращение урожая — результат неблагоприятного воздействия изменения климата. Штормы, неожиданно сильные дожди и аномальный град нанесли серьезный урон плантациям в провинции Синд (10% всего пакистанского урожая) и провинции Панджаб (35% урожая страны).