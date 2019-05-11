Суббота, 11 Мая 2019 года
17:58:44 МСК

Пакистанский экспорт в КНР увеличился на 4%

Экономика

Китайский экспорт в Пакистан при этом сократился

Пакистанский экспорт в КНР увеличился на 4%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пакистан и Китай

Исламабад, 11 мая 2019, 17:19 — REGNUM  10 мая Государственный банк Пакистана опубликовал свежую статистику о двусторонней торговле с Китаем — главным партнером Исламабада.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, экспорт Пакистана в Поднебесную за первые восемь месяцев текущего фискального года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен увеличением экспорта мороженой рыбы, риса, свежих фруктов и орехов, а также меди. При этом китайский экспорт в Пакистан за этот же период сократился на 9,46% и составил 6,6 миллиардов долларов.

Сложившаяся ситуация в двусторонней торговле помогла Пакистану сократить торговый дефицит с Китаем на 800 миллионов долларов, что должно положительно сказаться на валютных резервах страны. Напомним, что Пакистан борется с кризисом дефицита платежного баланса, столкнувшись с нехваткой валюты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить