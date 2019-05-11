Портфель заказов турецкой оборонной компании ASELSAN вырос до $9,5 млрд

Анкара, , 11:30 — REGNUM В предварительном отчете Совета директоров турецкого оборонного предприятия ASELSAN говорится, что чистая прибыль компании за первый квартал 2019 года составила 340 млн долларов.

По данным отчета, главными направлениями деятельности ASELSAN за указанный период стали: информационные технологии и системы коммуникации, технологии оборонных систем, радары и системы радиоэлектронной борьбы, электрооптика, транспорт, безопасность, энергетика, автоматизация и роботизация.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на конец 2018 года портфель заказов ASELSAN составил 9,1 миллиарда долларов. За три месяца с начала 2019 года компания довела этот показатель до 9,5 миллиарда долларов. В свою очередь, продажи ASELSAN в первом квартале в общем выросли на 46%. Консолидированная чистая прибыль компании в указанный период превысила 340 млн долларов. Продажи компании на внутреннем рынке в первом квартале 2018 года достигли 213 млн долларов. В первом квартале 2019 года продажи ASELSAN на внутреннем рынке выросли на 40% — почти до 300 млн долларов. Экспортная составляющая доходной части компании выросла на 121% — с 19,3 до 42,8 млн долларов. При этом 12% экспорта пришлось на зарубежные заказы. Предприятие ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с получением государственных заказов и участием в тендерах ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.