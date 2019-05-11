В Казахстане раскритиковали строителей автотрассы Нур-Султан — Павлодар

Павлодар, Казахстан, , 09:31 — REGNUM Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр потребовал от подрядных организаций завершить строительство участка автодороги возле поселка Шидерты в Павлодарской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

10 мая министр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область. По пути в Экибастуз Скляр посетил участок реконструкции автодороги Нур-Султан — Павлодар. Для запуска автобана необходимо завершить строительство нескольких участков в Павлодарской области, отметили представители «КазАвтоДора».

Отметим, в настоящее время на территории Павлодарской области Казахстана ведется реконструкция 210 км автодорог. Самым крупных проектом является строительство автобана Нур-Султан — Павлоадр.

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