В Киеве раскрыли судьбу железнодорожного сообщения с РФ

Киев, , 05:07 — REGNUM Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной сходит на нет, в связи с чем нет необходимости в политическом решении о его запрете. Об этом рассказал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Liga.net.

Количество поездок из Украины в РФ сокращается естественным образом, а потому полного запрета на такой вид сообщения ожидать не стоит. Спрос на поездки в Россию есть, но не такой как прежде, заполняемость вагонов постоянно уменьшается, отметил он.

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Так, в 2018 году количество поездок железнодорожным транспортом в страны Евросоюза впервые превысило количество поездок в Россию. Власти Украины совершенно оправданно сократили количество поездов в направлении РФ, заключил Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Омелян уже говорил о «стремительном падении» пассажиропотока между РФ и Украиной. В 2018 году число пассажиров, отправленных в Россию, уменьшилось на 20% по сравнению с 2017 годом — до 773 тыс. человек.

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