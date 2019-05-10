Латвийское руководство хочет приватизировать железные дороги

Рига, , 20:11 — REGNUM Председатель правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz — Латвийские железные дороги) Эдвин Берзиньш заявил о подготовке государства к приватизации предприятия после того, как министр сообщение Латвии Талиса Линкайтса выразил недоверие руководству компании, сообщает новостной портал delfi.lv.

Министерство, проведя оценку деятельности LDz, пришло к выводу о существовании потенциальной коррупции в компании, о чем известило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Глава Минсообщения Линкайтс также выдвинул предложение об отстранении от занимаемых должностей двух членов правления — Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису.

По мнению руководителя LDz Берзиньша, такое заявление демонстрирует целенаправленную работу, которая нацелена на приватизацию и расхищение LDz. По его же словам, министр действует в интересах частного перевозчика — АО Baltijas ekspresis.

«Перед приватизацией нужно уменьшить стоимость предприятия, чтобы его можно было успешно приватизировать, а подобные заявления, несомненно, создают репутационные риски и уменьшают стоимость компании», — рассказал Берзиньш, добавив, что правление LDz просит министра отозвать свои заявления, чтобы предотвратить дальнейший ущерб предприятию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года, на момент формирования правительства, было заявлено о возможной переоценке инвестиционной программы для предприятия и возможной «реструктуризации» для дальнейшего «снижения затрат». По неофициальным данным СМИ, новый кабмин предоставит возможность приватизации LDz.

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