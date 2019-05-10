Российский аэропорт «Шереметьево» стал шестым в мире

Анатолий Кошкин, , 19:39 — REGNUM

Сообщается, что компания Air Help представила рейтинг лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков. В конкурсный лист были включены 134 аэропорта мира. Критериями оценки являлись соблюдение графика вылетов, качество обслуживания и наличие магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии. Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции.

Приятно удивило, что в десятку лучших вошел и международный аэропорт «Шереметьево», занявший по результатам исследования рейтинга почетное шестое место. И, действительно, по сравнению с еще не столь далеким периодом 90-х — начала 00-х годов перемены в российских аэропортах произошли существенные. Самолеты стали отправляться и прибывать почти по расписанию, считавшиеся одними из наиболее мрачных и нелюбезных в мире работники паспортного контроля и таможни стали даже улыбаться и перестали пугать иностранцев (наши-то пассажиры привычные) суровыми и видящими «все насквозь» взглядами. Постепенно исчезают огромные очереди у кабинок проверяющих паспорта пограничников и (о, чудо!) багаж стали поставлять на транспортеры не через час и более, как нередко бывало в прошлом, а довольно быстро.

Похоже, службы российских международных аэропортов наконец-то справились и с позорнейшим явлением кражи вещей из чемоданов, а то и целых чемоданов при транспортировке багажа от самолета до места его выдачи. Насколько это было распространено в «Шереметьево», знаю не понаслышке. Однажды, возвращаясь из Японии в Москву, оказался жертвой воровства грузчиками моего «красивого» японского чемодана. Тогда служащие аэропорта неуклюже стали «предполагать», что чемодан не был загружен в Токио, что практически невозможно. И только суровое требование вернуть багаж и предъявление серьезного документа заставило аэрофлотское начальство принять меры, после чего мой чемодан одиноко выкатился на ленте.

Японцы, зная о царивших в российских аэропортах «порядках», старались не класть в сдаваемый багаж что-либо мало-мальски ценное, а то и вовсе обходились без чемоданов, укладывая все в рюкзаки. Признаюсь, что было стыдно слышать от них «объяснение» происходящего тем, что «русские люди очень бедны, и испытывают нужду во всем, даже в простейших бытовых товарах, а потому и вынуждены копаться в чемоданах пассажиров из-за рубежа». Пишу это, возможно, излишне подробно дабы отметить, что с этим позорным явлением вот уже несколько лет сталкиваться не доводилось. Как у нас говорят, «значит, могут навести порядок, когда захотят». Или когда заставят, что для наших бюрократов более действенно…

Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates. В рейтинг 74 авиакомпаний попала только одна авиакомпания из России. И это, конечно, компания «Аэрофлот». Но она, к сожалению, где-то «в серединке», заняв лишь 32-е место. При этом могу свидетельствовать, что на линии Москва-Токио Москва обслуживание год от года улучшается, что, правда, не скажешь о питании на борту, особенно при полете в Токио, когда предлагаются блюда отечественного изготовления.

Тем не менее, не раз писал благодарности стюардессам за внимательное отношение и стремление сделать полет приятным. Хочу поздравить «Аэрофлот» и повторить эту благодарность и сейчас.