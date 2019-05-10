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Эксперт: экономика Индии перед лицом структурного кризиса

Экономика

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди выдающийся экономист Ратин Рой заявил, что Индия может угодить в ловушку среднего дохода, как это произошло с ЮАР и Бразилией

Эксперт: экономика Индии перед лицом структурного кризиса
© Айтен Юран
На каменоломне

Нью-Дели, 10 мая 2019, 21:09 — REGNUM  Член Экономического консультативного совета премьер-министра Индии Нарендры Моди, выдающийся экономист Ратин Рой заявил, что экономика Индии находится перед лицом структурного кризиса. Об этом 9 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на эксклюзивное интервью.

Ратин Рой, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что в настоящее время в Индии наблюдается некоторое замедление темпов экономического роста. Это подтвердил отчет министерства финансов Индии за 2018−19 финансовый год, опубликованный в марте 2019 года. Основными факторами, определившими замедление темпов прироста ВВП, стали сокращение потребительских расходов, незначительный рост прямых инвестиций, а также снижение объемов экспорта.

По мнению Ратина Роя, нынешние экономические трудности являются лишь сигналом грядущего структурного кризиса. Советник премьер-министра отметил, что Индия может угодить в ловушку среднего дохода, как это произошло с ЮАР и Бразилией. Ратин Рой заявил, что до настоящего времени основой экономического роста страны был не активный экспорт, а внутренний спрос растущего и богатеющего населения. Теперь же, когда потребительские расходы начали сокращаться, экономика Индии может лишиться основного драйвера своего роста.

Ранее министерство статистики и выполнения программ Индии (NSSO) обнаружило нестыковки в официальной макроэкономической статистике Индии. Сообщается, что в правительственных данных, предоставленных министерством финансов, имеется масса ошибок и ложных данных. Скандал существенно ударил по позициям правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП), которую теперь обвиняют в приукрашивании экономических показателей Индии.

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Зарубежная хроника
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