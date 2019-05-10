Пятница, 10 Мая 2019 года
05:09:34 МСК

В Австралии с ошибкой напечатали 400 млн банкнот

Экономика

Опечатку исправят в следующем тираже

Канберра, 10 мая 2019, 04:55 — REGNUM  Опечатка присутствует на 400 млн банкнот достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных Резервным банком Австралии (RBA). В обращение уже попали 46 млн купюр, сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.

С ошибкой напечатано слово «ответственность» (responsibility) в высказывании первой женщины — депутата Законодательного собрания Западной Австралии Эдит Коуэн, набранном мелким шрифтом на лицевой стороне банкноты. В слове пропущена последняя из трех букв i.

Сообщение об опечатке опубликовал в сети один из пользователей. Представитель RBA заявил, что в банке знают о допущенной оплошности и исправят её при печати следующего тиража банкнот. Он пояснил также, что, несмотря на строгую проверку качества печати купюр, возможность сбоев всё равно остается.

Читайте также: Российская памятная купюра 100 рублей попала в список лучших банкнот мира

А также: В Еврозоне прекратили печатать банкноты номиналом 500 евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить