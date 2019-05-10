В Австралии с ошибкой напечатали 400 млн банкнот

Канберра, , 04:55 — REGNUM Опечатка присутствует на 400 млн банкнот достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных Резервным банком Австралии (RBA). В обращение уже попали 46 млн купюр, сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.

С ошибкой напечатано слово «ответственность» (responsibility) в высказывании первой женщины — депутата Законодательного собрания Западной Австралии Эдит Коуэн, набранном мелким шрифтом на лицевой стороне банкноты. В слове пропущена последняя из трех букв i.

Сообщение об опечатке опубликовал в сети один из пользователей. Представитель RBA заявил, что в банке знают о допущенной оплошности и исправят её при печати следующего тиража банкнот. Он пояснил также, что, несмотря на строгую проверку качества печати купюр, возможность сбоев всё равно остается.

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