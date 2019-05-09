Доходы главы Чувашии за год выросли на 39,2% за счёт компенсации

Чебоксары, , 07:57 — REGNUM Доходы главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году превысили 6 млн рублей, что на 22,4% больше к уровню 2017 года. В том числе по основному месту работы он заработал 5,4 млн рублей, что на 39,2% выше предыдущего периода, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения о доходах.

Согласно декларации, глава Чувашии Михаил Игнатьев в 2018 году заработал 5 415 585,8 рублей — в документе уточняется, что доход по основному месту работы, в том числе «сумма компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года». Иной доход составил 653 338,41 рублей. Общая сумма годового дохода достигла 6 068 924,21 рублей.

Напомним, что в прошлом году Игнатьев получил 4 955 936,35 рублей, из них по основному месту работы — 3 889 315,88 рублей, иной доход составил 1 0666 20,47 рублей. Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы главы республики выросли в целом на 1 112 987,86 рублей (или на 22,46%), в том числе по основному месту — на 1 526 269,92 рублей (или на 39,2%).

Отметим, доход президента России Владимира Путина за 2018 год составил 8 млн 648 тысяч рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году, с получением поста главы Чувашии, доход Михаила Игнатьева составлял 2,416 млн рублей, в 2011 году на основном месте работы он заработал 2,57 млн рублей, в 2012-м получил 2,971 млн рублей, в 2013 году — 3,26 млн рублей, в 2014 году — 3,605 млн рублей, в 2015 году — 3,488 млн рублей, в 2016 году заработок по основному месту работы составил 3,74 млн рублей.

Доходы супруги по основному месту работы составили 732 350,56 (в 2017 году — 696 545,22 рублей), иной доход — 5,9 рублей (в 2017 году — 5 314,65 рублей).

В структуре недвижимости — без изменений. По-прежнему главным является земля — за что Игнатьева, напомним, называют латифундистом. Ему принадлежат пять земельных участков (площадью 2000, 623, 4000, 50 599, 1000 кв. метров) и два жилых дома (216,2 кв. м, 95,4 кв. м). В безвозмездном пользовании находится квартира площадью 282,6 кв. м, в долевой собственности — квартира площадью 129,5 кв. м. Супруге принадлежат земельный участок (25 300 кв. м), квартира (282,6 кв. м), автомобиль «Мерседес Бенц В 170» и гаражный бокс (36,2 кв. м).

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