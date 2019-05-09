В Ульяновской области снижают тарифы на ТКО

Ульяновск, , 05:26 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил ужесточить контроль над работой региональных операторов по обращению с ТКО и расторгать договоры с недобросовестными организациями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Для жителей Ульяновской области снизят тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Их размер в регионе пересмотрели в связи с изменением на федеральном уровне ставок платы за негативное воздействие.

«Мы продолжаем снижать затраты населения на вывоз твердых бытовых отходов. Люди платят за то, чтобы услуга была оказана на достойном уровне, чтобы мусор вывозили вовремя. Поэтому главы муниципальных образований должны постоянно отслеживать обращения жителей, должны помнить, что у нас есть право расторгнуть договор с любым региональным оператором после пяти составленных протоколов о некачественно оказанных услугах. Если они не справляются со своими обязанностями, надо искать представителей бизнеса, которые смогут сделать это на должном уровне. Это наша принципиальная позиция», — подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Напомним, постановлением правительства РФ ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду IV класса опасности на 2019 год сохранена на уровне 2018 года — 95 рублей за тонну. Федеральный центр рекомендовал всем регионам в течение трех месяцев привести решения об установлении предельных тарифов по обращению с ТКО в соответствие с действующим законодательством.

В Ульяновской области с учетом сниженной ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду IV класса опасности уменьшились предельные единые тарифы региональных операторов по обращению с ТКО, а также тарифы на захоронение таких отходов.

Как сообщили специалисты министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, снижение платы за услугу по обращению с ТКО составило от 3 до 3,78 рублей с человека. При этом фактический платеж каждого жителя по первой зоне составит 99,80 рублей, по второй — 83,91 рублей, по третьей — 97,35 рублей, по четвёртой — 85,1 рублей. Сниженные тарифы вступят в силу с 1 июня текущего года.

Напомним, в начале года в Ульяновской области плата за данную услугу по второй и четвертой зонам уже снижена на 20% за счет исключения величины НДС из тарифа. Это стало возможным благодаря переходу региональных операторов в этих зонах на упрощенную систему налогообложения.

В целом тарифы в регионе приняты в предельном размере в соответствии с федеральным законодательством, подчёркивают региональные власти. При этом правительство Ульяновской области достигло договоренности с регоператорами о применении ставок ниже утверждённых. В случае освобождения региональных операторов от уплаты налога на добавленную стоимость и принятия правительством РФ соответствующего законопроекта тарифы на ТКО в регионе вновь будут пересмотрены в сторону снижения.