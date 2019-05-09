В России запретили работу микрофинансовой организации «Мани Фанни»

Москва, , 04:47 — REGNUM Работа микрофинансовой организации «Мани Фанни Онлайн» запрещена решением Банка России, сообщили в пресс-службе регулятора.

Компания исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций 8 мая «в связи с неоднократным в течение года нарушением требований ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Уточняется, что «Мани Фанни Онлайн» допустила нарушение методики определения собственных средств (капитала), несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономического норматива достаточности собственных средств, нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам, неисполнение обязательных для исполнения предписаний ЦБ.

Также Банк России указывает, что «Мани Фанни Онлайн» в течение года не раз подавала недостоверные отчеты. В течение года фиксировалось неоднократное снижение компанией собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний Федеральным законом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Банк России распространил информацию, согласно которой за 2018 год количество микрофинансовых организаций уменьшилось на 12%.

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