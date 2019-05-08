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Уолл-стрит: Инвесторы верят в сделку США и Китая

Экономика

Визит китайской делегации в Вашингтон может привести к подписанию долгожданного соглашения

Нью-Йорк, США, 8 мая 2019, 22:27 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит снова растут — рынок смог сохранить веру в сделку с Китаем, несмотря на «воинственные» заявления президента США Дональда Трампа, 8 мая передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 149,24 пункта (0,57%), до 26 114,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,38 пункта (0,39%), до 2895,43 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,23 пункта (0,32%), до 7988,99 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления Трампа о готовности ужесточить пошлины на товары из Китая сильно ударили по фондовому рынку, однако визит китайской делегации в Вашингтон может привести к подписанию долгожданного соглашения о торговле.

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Фондовый рынок
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