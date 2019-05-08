В Костромской области на борьбу с борщевиком выделили более 10 млн руб

Кострома, , 21:06 — REGNUM Власти Костромской области обещают усилить борьбу с распространением опасного растения — борщевика, об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

По данным чиновников, планируется обработать населенные пункты в двадцати двух муниципальных районах и шести городских округах на общей площади более 396 гектаров.

В двенадцати муниципалитетах от сорняка очистят земли сельскохозяйственного назначения.

Специалисты «Костромаавтодора» обработают полосы отвода автодорог региона. На борьбу с сорным растением в 2019 году в регионе запланировано направить около 10,6 млн рублей — вдвое больше, чем в прошлом году.

Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что приоритетная задача — это уничтожение борщевика Сосновского на территории населенных пунктов. Проводить данную работу необходимо своевременно, до того момента, когда растение полностью созреет.

«Внутри поселений борщевика не должно быть по определению. Еще раз обращаю внимание, с целью минимизации расходов на обработку борщевика не дожидайтесь до тех пор, пока он поднимется выше колена. Чем меньше биомасса, тем меньше сил и средств требуется на то, чтобы это растение победить», — заявил губернатор.

Борщевик Сосновского опасен для человека из-за свойств своего сока — при попадании на кожу он вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги. В составе сока — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. При сильных поражениях возможна госпитализация пострадавшего или даже смерть.

Дополнительную угрозу представляют также его запах и пыльца.

Дикорастущий борщевик очень активно размножается и чрезвычайно живуч. Есть два способа борьбы с опасной травой: механический метод — путем многократного скашивания и химический — с применением гербицидов.

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