В Костроме возобновили строительство культурно-выставочного центра

Кострома, , 20:53 — REGNUM В историческом центре Костромы рядом с кукольным театром, после длительного простоя, возобновилось строительство культурно-выставочного центра художника Олега Молчанова, — об этом сообщил Kostroma.Today.

«Завтра очередная заливка бетона — железо-бетонный монолит. Продолжаются работы, которые шли в прошлом году. Все не просто идет, я же делаю за свой счет. Перед Пасхой была межведомственная комиссия. Все вопросы отрегулированы», — заявил СМИ заслуженный художник РФ, автор проекта Олег Молчанов.Напомним, строительство здания началось в 2013 году. Тогда оно вызывало неоднозначную реакцию и у властей и у жителей города.

Как писал К1news, стройка, «которая идет в самом лучшем месте города, сильно изменит привычный многим костромичам ландшафт. Сергей Павличков в то время возглавлявший департамент имущественных отношений региона назвал новое сооружение «вертепом».

По планам автора проекта, кроме культурно-выставочного комплекса, в котором разместится художественная школа и галерея, библиотека классической литературы, музей античных скульптур, здесь же одновременно должны разместиться церковь и ресторан. Масла в огонь добавляло и то, что строить новый КВЦ начали на месте разрушенного храма Петра и Павла

Тогда стройку заморозили. Теперь работы возобновлены, но конкретных сроков окончания не называют. Часть территории в самом центре города остается огороженной на протяжении более 6 лет. Олег Молчанов — художник, дизайнер, реставратор и поэт. Родился в Костроме в 1966 году После окончания Ярославского художественного училища переехал в Москву.