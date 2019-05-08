Индексы Уолл-стрит замерли в ожидании сделки с Китаем

Нью-Йорк, США, , 20:44 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются вблизи прежних значений перед ожидаемой сделкой с Китаем, 8 мая передает агентство Reuters.

К середине дня торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 47,91 пункта (0,18%), до 26 013,00 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,71 пункта (0,16%), до 2888,76 пункта, индекс Nasdaq вырос на 10,57 пункта (0,13%), до 7974,32 пункта.

«Рынок пытается оценить три возможных результата: заключение сделки, повышение тарифов или продолжение переговоров. Никто не готов принимать важные решения до пятницы», — считает стратег Robert W. Baird Майкл Антонелли.

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