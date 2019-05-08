Цены на нефть снова растут из-за сокращения запасов в США

Лондон, , 19:31 — REGNUM Нефтяные цены снова растут после отчета о сокращении запасов нефти в США, 8 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent поднялась в цене на 43 цента (0,62%), до $70,31 за баррель. Максимум сессии составляет для «мирового эталона» $70,58 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 62 цента (1,01%) до $62,02 за баррель. Максимальное значение торгов для марки — $62,27 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent рухнула на 2% из-за торговой войны США и Китая