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Цены на нефть снова растут из-за сокращения запасов в США

Экономика

Brent поднялась в цене до $70,31 за баррель

Цены на нефть снова растут из-за сокращения запасов в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 8 мая 2019, 19:31 — REGNUM  Нефтяные цены снова растут после отчета о сокращении запасов нефти в США, 8 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent поднялась в цене на 43 цента (0,62%), до $70,31 за баррель. Максимум сессии составляет для «мирового эталона» $70,58 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 62 цента (1,01%) до $62,02 за баррель. Максимальное значение торгов для марки — $62,27 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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