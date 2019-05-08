Атоммашу угрожает глобализация

Галина Смирнова, , 18:37 — REGNUM

Расположенный в Волгодонске Ростовской области завод «Атоммашэкспорт» получит на четыре года кредит в размере 100 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, сообщила «Бизнес Газета». В частности, средства пойдут на покупку токарно-карусельного станка для изготовления оборудования атомных и тепловых станций, а также выпуска высокотехнологичной трубопроводной арматуры для распределительных сетей нефтегазовых компаний.

Очевидно, интерес к заводу для инвестирования вызван у Сбербанка неслучайно. Предприятие является градообразующим, по сей день прибыльным — по итогам прошлого года, по данным СПАРК, его прибыль выросла на 10 процентов. Кроме того, на него страна возлагает большие надежды по развитию высокотехнологичной кооперации и делает ставки, как на драйвера роста атомного машиностроения. На базе предприятия создается промышленный кластер атомного машиностроения. Для этих целей Минпромторг России выделяет 44,4 млн. рублей, а общая сумма инвестиций в проект составит более 440 млн рублей.

И это еще не все! Как сообщало на днях ТАСС, Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае, перешел во владение группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. При этом новый владелец — ООО «Ойл Технолоджис» — заложил свою 100%-ную долю в заводе Сбербанку. Сделке предшествовали проблемы с загрузкой предприятия сырьем. Сейчас аналогичные трудности испытывает, расположенный в Тюменской области — Антипинский НПЗ. Как сообщало издание РБК-Тюмень со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, в декабре 2018 года Сбербанк, являясь одним из основных кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода предоставил оному допфинансирование на поддержание операционной деятельности, а также перенес обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года. Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита банка и авансирования со стороны трейдеров. Позднее сообщалось уже о том, что завод намерен заявить о признании его банкротом. По словам источника РБК, процедуру банкротства инициировал именно Сбербанк.

Вполне понятен проявленный Сбербанком интерес к «Атоммашэкспорту», занимающемуся комплексными конструкторскими разработками в области создания и эксплуатации объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазохимии, металлургии. Финансирование завода осуществляется под теми же благими предлогами, как и обанкротившиеся под продажу нефтеперерабатывающие заводы — комплексной поддержки предприятия со стороны банка, направленной на выполнение действующих заказов и расширение продукции, контрактной базы, географии поставок изделий.

Доллар порадовался российским процессам

«Свежо» предание, да только верится с трудом! Герман Греф известен своими либеральными взглядами и не скрывает желания глобализировать российскую экономику.

2 мая по сообщению ФИНАМ, рынки США начали расти, а российские АДР на фоне провала в нефти снижаться. Доллар в тот день уверенно перешагнул отметку в 65 рублей, прибавив в весе 1,28%. С известием о покупке группой «САФМАР» Михаила Гуцериева 100% «Афипского НПЗ» в лидерах роста на российском рынке оказались акции «РуссНефти» (+3,36%) и «САФМАРа» (+3,04%). Снизились против индекса МосБиржи акции «РУСАЛа» (-1,59%), «Роснефти» (-1,4%), «Полиметалла» (-0,9%) и «Норникеля» (-0,75%).

Было, было, было, но прошло и это пройдет!

В январском интервью ростовской областной газете «Наше Время» президент Торгово-промышленной палаты донского региона Николай Присяжнюк поделился своим мнением о том, являются ли тождественными понятия «кластер» и «производственное объединение». По его мнению, на первый взгляд они тождественны. На деле же кластерная форма объединения малых и средних компаний намного гибче и эффективнее современных аналогов советских производственных объединений, жестко управляемых из единого центра. Однако, отметил, глава регионального ТПП, создание кластеров пока сдерживается рядом проблем, связанных с экономической политикой крупных вертикально интегрированных корпораций. Вольно или невольно головные московские офисы, стремясь к централизации финансовой и закупочной деятельности, строят работу по отжившим лекалам ПО, что ограничивает возможности кооперации с местным бизнесом. Возникает вопрос, так зачем тогда нам в принципе нужны частные монополии, не несущие ответственность за синхронное экономическое и социальное развитие страны, в то время, как у государственных были понятные цели и достижения? И почему бы Сбербанку, как прорывной компании, во всяком случае, себя таковой позиционирующей, не явить России что-то действительно прорывное, отличное от того, чтобы было? Или, почему бы сбербанку не заниматься делами по своему прямому назначению — сделать доступными в цене кредиты российским предприятиям для их развития на благо страны? Почему бы не создать новые точки роста — новые предприятия, вместо передела существующих, за счет производственных баз которых возникают зависимые от него глобальные компании?

Тем временем

По всей видимости, «Атоммашэкспорт» — не единственное предприятие Ростовской области, на которое Сбербанк имеет виды. 15 февраля 2019 года донское правительство и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Ростовской области. Стороны договорились о взаимодействии в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, реализации программ инфраструктурного развития, жилищного строительства, реформирования ЖКХ.

Позднее, 4 апреля, встречаясь с Германом Грефом донской губернатор Василий Голубев предложил Сбербанку партнёрство при внедрении систем бережливого производства на предприятиях-участниках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».