МВФ выдаст Киеву политический кредит под президента Зеленского — эксперт

Киев, , 18:34 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украине кредит под нового президента Владимира Зеленского. Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он сообщил, что Киев выполнил фактически все требования МВФ для продолжения кредитной линии в рамках программы финансовой помощи stand-by.

«Если смотреть на последний подписанный меморандум с МВФ, где перечислены структурные обязательства, их всего шесть или семь — очень мало. Украина практически все выполнила, кроме так называемого принятия закона о сплите — создания мегарегулятора под руководством Нацбанка. Это технический, финансовый вопрос», — сказал Скаршевский.

«Формально МВФ может выдать кредит, очередной транш и перенести сроки выполнения сплита на октябрь месяц. Это часто делают. МВФ часто принимает политические решения… Они обычно дают деньги под нового президента», — считает Скаршевский.

Он сообщил, что в меморандуме МВФ нет ни слова об обязательствах Украины принять закон об ответственности за незаконное обогащение.

«В Украине эта статья не работала. Открывались уголовные производства, но никто не был наказан по этой статье на протяжении нескольких лет подряд… Команда президента Зеленского может подать законопроект, когда Зеленский станет президентом… Вопрос сотрудничества с МВФ больше политический, чем финансовый, потому что даже без кредита МВФ в этом году Украина может полностью выполнить свои финансовые обязательства», — подытожил Скаршевский.

Как сообщалось, в декабре 2018 года МВФ одобрил программу помощи Украине на 3,9 млрд долларов. В рамках этой программы Киев получил первый транш в размере 1,4 млрд долларов США. Программа сосредоточена на четыре приоритетах: продолжение консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга; дальнейшее снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса; усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования; продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

Напомним, 7 мая JP Morgan сообщил, что парламентские выборы и решение правительства Украины понизить цены на газ негативно скажутся на сотрудничестве Киева с МВФ.

«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистского подхода, невыполненных условий и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании JP Morgan.