Эксперты прогнозируют укрепление гривны до середины июля

Киев, , 17:54 — REGNUM На Украине происходит сезонно укрепление национальной валют гривны. При этом укреплению курса способствует скупка иностранными инвесторами украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Сейчас этот процесс подкрепляется тем, что многие иностранцы покупают ОВГЗ (государственные ценные бумаги), номинированные в гривне. Они заходят в Украину, продают свои доллары и покупают наши государственные ценные бумаги. Это дополнительно помогает гривне», — рассказал Фурса.

Он прогнозирует укрепление гривны до середины июля.

«В общем мы видим сезонный тренд на укрепление гривны, который мы наблюдали последние годы. Это будет продолжаться до середины июля», — подытожил Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару на 15 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,34 гривны (на7 мая — 26,37 гривны). Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,46 гривны (на 7 мая — 29,67 гривны).