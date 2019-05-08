Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,1%

Москва, , 16:44 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 30 апреля по 6 мая выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала мая составила 0,1%, с начала текущего года — 2,1%.

За неделю цены на пшено выросли на 0,7%, баранину — на 0,6%, свинину — на 0,4%, мороженую рыбу и рис — на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, пшеничную муку, гречневую крупу, макаронные изделия, шоколадные конфеты и чай — на 0,2%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,4%, сахар-песок — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе репчатый лук подорожал на 6,5%, картофель — на 2,6%, морковь — на 1,8%, белокочанная капуста — на 0,6%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,4%, помидоры — на 2,0%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,2%.

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