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Хакеры украли с биржи Binance криптовалюту на $40 млн

Экономика

Деньги были похищены всего за одну транзакцию

Хакеры украли с биржи Binance криптовалюту на $40 млн
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Пекин, 8 мая 2019, 16:42 — REGNUM  Одна из крупнейший криптовалютных бирж в мире Binance подверглась атаке хакеров. В результате взлома злоумышленники смогли украсть семь тысяч биткоинов ($40 млн), сообщает Bloomberg.

Хакеры украли деньги с одного из «горячих кошельков» биржи, при этом остальные не пострадали. Злоумышленникам удалось обмануть систему безопасности Binance и украсть всё сумму всего за одну транзакцию.

Глава Binance Чжао Чангпенг сообщил, что хакеры серьёзно подготовились к взлому, выбрав удачное для этого время. Тем не менее, средства удалось восстановить из резервного фонда.

Ранее группе хакерам удалось похитить криптовалюту при помощи почтовых ящиков пользователей Microsoft Outlook. Множественные атаки совершались с 1 января по 28 марта 2019 года. По информации нескольких источников, подобные хакерские нападения могли совершаться в течение более длительного времени — до шести месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры украли криптовалюту у пользователей Outlook, Hotmail и MSN

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