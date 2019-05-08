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Оренбуржью угрожает нашествие бабочек

Экономика

Массовый лёт капустной моли несёт опасность всходам сельхозкультур

Оренбуржью угрожает нашествие бабочек
GLady
Бабочки

Оренбург, 8 мая 2019, 15:52 — REGNUM  На территории Оренбургской области отмечается массовый лет бабочек капустной моли. Вредитель может представлять опасность посевам озимых и появляющимся всходам крестоцветных культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

По данным специалистов, отрождение гусениц прогнозируется во второй — третьей декадах мая. Отродившиеся гусеницы вгрызаются внутрь листа, во втором возрасте гусеницы поселяются на нижней поверхности листьев.

Капустная моль — это опасный вредитель капусты и других крестоцветных (турнепса, рапса, горчицы, редиса, редьки, брюквы). Сами бабочки вред растениям и их плодам не наносят. Поедает урожай их потомство, которое вылупляется из яиц. Появившись на свет, гусеницы (личинки) капустной моли начинают усердно питаться листьями, завязями и почками. Обычно хватает пары дней, чтобы погубить плод. По истечении времени из отъевшейся личинки появляется сама бабочка. Она способна почти сразу дать новое потомство вредителей. Так что без своевременного вмешательства аграрии рискуют остаться без урожая.

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Сельское хозяйство
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